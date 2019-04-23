شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة ببريدة والان نبدء بالتفاصيل

نفذت وزارة الداخلية اليوم، حكما بالقتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة القصيم بمدينة بريدة فى شخص يدعى محمد بن عياد بن عبدالله الحربي ـ سعودي الجنسية لقيامه بقتل عبدالله بن صالح بن عبدالله المفضي ـ سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه عدة طلقات أدت إلى وفاته.

و تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً وتأجيل استيفائه حتى بلوغ ورشد القصر من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص وأيد الحكم من مرجعه.