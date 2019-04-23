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فيديو مروع.. أبراج سكنية في الفلبين تتمايل جراء الزلزال
متابعات الخليج 365 - متابعة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروع يُظهر مدى تأثر الأبراج السكنية في الفلبين بالزلزال العنيف الذي ضرب البلاد.
وظهر العديد من الأبراج السكنية شاهقة الارتفاع، في المقطع تترنح وتتمايل في مشهد مروع؛ جراء الزلزال العنيف الذي شهدته البلاد أمس الاثنين، وتسبب في سقوط مبنيين على الأقل.
يذكر أن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم، أمس الاثنين، في انهيار مبنيين على الأقل تحت تأثير زلزال قوي ضرب شمال الفلبين، وفقاً لما ذكره مسؤول محلي.
وكان المعهد الأمريكي للجيولوجيا أعلن في وقت سابق أن زلزالاً بقوة 6.3 درجة ضرب الفلبين، حيث اهتزت مبانٍ في العاصمة مانيلا.
ووقع الزلزال عند الساعة 17:11 بالتوقيت المحلي (09:11 بتوقيت غرينتش) على عمق 40 كيلومتراً.
في سياق متصل تعرضت الفلبين صباح اليوم الثلاثاء لزلزال آخر بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر، ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار حتى الآن.
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