موعد اجازة رمضان وعيد الفطر 1440 لموظفي الحكومة في السعودية 2019

يهتم الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بمعرفة اخر أخبار الاجازات ومواعيد أجازات موظفي الحكومة في المملكة العربية السعودية، وقد قامت وزاره الخدمة المدنية بتحديد مواعيد جميع الاجازات الرسمية في المملكة العربية السعودية في القطاعات الخاصة والقطاعات التعليمية والعسكرية

موعد إجازة رمضان وعيد الفطر 1440:

وقد تم الإعلان عن مواعيد الاجازات لجميع موظفي الحكومة والقطاع الخاص وسوف تبدأ الاجازات من يوم 25/09/1440هـ ، وسوف يتم استئناف العمل بعد الإجازة بدأ من يوم الأحد 06/10/1440هـ ، وذلك على حسب المادة الرابعة والمادة السابعة في قائمة الاجازات الرسمية في المملكة العربية السعودية والتي حددتها وزارة الخدمة المدنية.

موعد إجازة رمضان وعيد الفطر 1440هـ :

قام وزير الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية بتهنئة خادم الحرمين الشريفين “سلمان بن عبد العزيز” بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم وقد قام بتحديد مواعيد أجازات الطلبة والطالبات وموظفين الحكومة في المملكة العربية السعودية لعام 1440-1441 هـ ومن خلال الجدول التالي يمكن لجميع الطلبة والموظفين في المملكة العربية السعودية معرفة أجازتهم:

جازة موظفي الحكومة 1440-2019 بداية نهاية إجازة رمضان وعيد الفطر لموظفي الحكومة 1440 الخميس 25 رمضان – 30 مايو 2019الثلاثاء 1 شوال – 4 يونيو الأحد 6 شوال – 9 يونيو 2019الخميس 3 شوال – 6 يونيو إجازة عيد الأضحى لموظفي الحكومة 1440 السبت 9 ذو الحجة – 10 أغسطس الثلاثاء 12 ذو الحجة – 13 أغسطس

موعد إجازة الطلاب للعام 1440 – 2019

العطل المدرسية 1440 بداية نهاية بداية الدراسة “الفصل الأول” الأحد 2 سبتمبر 2018 إجازة منتصف العام للطلاب 1440 الخميس 27 ديسمبر 2018 السبت 5 يناير إجازة نهاية العام للطلاب 1440 الخميس 2 مايو 2019 السبت 31 أغسطس 2019

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