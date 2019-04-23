شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودي في سريلانكا لـ«الخليج 365»: وفاة مضيفين سعوديين بتفجيرات كولومبو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سريلانكا عبدالناصر بن حسين الحارثي لـ«الخليج 365» وفاة مضيفين سعوديين يتبعان للخطوط الجوية العربية السعودية، جراء التفجير الذي وقع في فندق (سنامون غراند) بالعاصمة السريلانكية كولومبو.

وقال الحارثي إن ذوي المواطنين أحمد زين الجعفري وهاني ماجد عثمان قد تعرفا على الجثمانين، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبلهما بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهما الصبر والسلوان.

ولفت السفير السعودي إلى أن السفارة تعمل على استكمال إجرءات نقل الجثمانين مع ذويهم إلى المملكة.