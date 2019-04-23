شكرا لقرائتكم خبر عن القصاص من مواطن قتل آخر بطلقات نارية في بريدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بريدة)

أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الثلاثاء)، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة القصيم بمدينة بريدة.

ووفقا لبيان وزارة الداخلية، فقد أقدم/ محمد بن عياد بن عبدالله الحربي (سعودي الجنسية) على قتل/ عبدالله بن صالح بن عبدالله المفضي (سعودي الجنسية)، وذلك بإطلاق النار عليه عدة طلقات أدت إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً وتأجيل استيفائه حتى بلوغ ورشد القصر من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص وأيد الحكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القصر ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من قاتل مورثهم، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم بمدينة بريدة في منطقة القصيم.