تغريم الأهلي المصري 40 ألف جنيه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم المصري توقيع غرامة على النادي الأهلي قيمتها 40 ألف جنيه مصري بسبب السلوك غير الرياضي والهتافات المسيئة التي صدرت عن جماهيره في المباراة الماضية أمام بيراميدز ضمن منافسات الدوري.

كذلك قررت اللجنة، حسب بيان رسمي أمس الاثنين، توقيع عقوبة الإيقاف 4 مباريات على عمر عماد نجيب لاعب النجوم بسبب سلوكه غير الرياضي عقب طرده في مباراة الفريق أمام بتروجيت.

ووقعت اللجنة غرامة مالية قيمتها 20 ألف جنيه على نادي الإنتاج الحربي بسبب ما بدر من أحد العاملين بالجهاز الإداري من سلوك غير لائق في مباراة المقاولون العرب.