إلى أين سيتجه جيسوس؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج _ الرياض

لم يحدد المدير الفني السابق لفريق الهلال جورجي خيسوس مستقبله التدريبي بعد إقالته أواخر يناير الماضي، بعد أن كلف فض التعاقد معه إدارة النادي 500 ألف يورو قمية الشرط الجزائي، حيث ينتهي عقده مع الهلال بنهاية موسم 2022.

وبين خيسوس أنه اجتمع الأسبوع الماضي مع وكيل أعماله زاها في إنجلترا قبل أن يحضر نهائي كأس زايد للأندية العربية في الإمارات بين الهلال والنجم الساحلي التونسي الذي كسبه الأخير 2 - 1، وتوج باللقب.

من جهة ثانية استبعد المدير الفني الحالي الكرواتي زوران ماميتش لاعب الوسط عبدالله عطيف من القائمة التي غادرت إلى أبوظبي أمس، تحضيرا لمواجهة الاستقلال الإيراني اليوم ضمن دوري أبطال آسيا، نظير حاجة اللاعب إلى استكمال برنامجه التدريبي قبل مباراة التعاون الجمعة المقبل في الدور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين.