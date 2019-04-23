الذهب يتراجع مع قوة الأسهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ لندن تراجع الذهب اليوم حيث حفزت قوة الأسهم شهية المخاطرة لدى المستثمرين. Advertisements وفي الساعة 0557 بتوقيت جرينتش، انخفض السعر الفوري للذهب 0.2 % إلى 1272.66 دولار للأوقية (الأونصة). وفقدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 % أيضا ليسجل السعر 1274.60 دولار للأوقية. وفي المعادن الأخرى، انخفضت الفضة 0.2 % إلى 14.95 دولار للأوقية.



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