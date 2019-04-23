، فيديو مروع.. رجل بين فكيْ تمساح ،

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أظهر مقطع فيديو "مروع"، لقطاتٍ لتمساح ضخم يمسك جثة رجل بين فكيه، في أحد أنهار جزيرة سلاويسي الإندونيسية.
وظهر التمساح وهو يمسك رجلًا من فخذه في نهر موحل، ثم أخذ يسحبه وسط الماء؛ حسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
لكن الحيوان المفترس لم يلتهم جثة الرجل، حسب رواية عائلته التي تَمَكّنت من استخراجها ودفنها.
وكان الضحية دارلين أوتي، الذي يبلغ من العمر 30 عامًا، يغطس في نهر مالاوجي لإصلاح أنبوب تحت الماء، على مقربة من منزله في بلدة كيناباني، حين هاجمه الزاحف العملاق.
وحاولت شقيقة الضحية أن تقدم المساعدة من خلال سحب الأنبوب المستخدم للتنفس؛ لكنها لم تفلح في مهمة الإنقاذ.
وما إن قام التمساح بالانقضاض على الرجل حتى اختفى في أعماق النهر، وفي اليوم التالي، ظهر بشكل "فظيع" وهو يعض على فخذه.
وسارعت السلطات الإندونيسية إلى إطلاق عملية بحث واسعة عن المفقود، حتى تمت إعادة الجثمان إلى الأسرة من أجل دفنه.
وأوضحت السلطات أنها رصدت جرحًا غائرًا في فخذ الضحية؛ لكن الأنحاء الأخرى من جسمه لم تتضرر من جراء الوقوع بين فكي الحيوان.
وكانت السلطات قد نبهت الأهالي في الوقت السابق، إلى وجود أعداد كبيرة من التماسيح في النهر، ودعتهم إلى اتخاذ الحيطة.
فيديو مروع.. رجل بين فكيْ تمساحصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-23
أظهر مقطع فيديو "مروع"، لقطاتٍ لتمساح ضخم يمسك جثة رجل بين فكيه، في أحد أنهار جزيرة سلاويسي الإندونيسية.
وظهر التمساح وهو يمسك رجلًا من فخذه في نهر موحل، ثم أخذ يسحبه وسط الماء؛ حسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
لكن الحيوان المفترس لم يلتهم جثة الرجل، حسب رواية عائلته التي تَمَكّنت من استخراجها ودفنها.
وكان الضحية دارلين أوتي، الذي يبلغ من العمر 30 عامًا، يغطس في نهر مالاوجي لإصلاح أنبوب تحت الماء، على مقربة من منزله في بلدة كيناباني، حين هاجمه الزاحف العملاق.
وحاولت شقيقة الضحية أن تقدم المساعدة من خلال سحب الأنبوب المستخدم للتنفس؛ لكنها لم تفلح في مهمة الإنقاذ.
وما إن قام التمساح بالانقضاض على الرجل حتى اختفى في أعماق النهر، وفي اليوم التالي، ظهر بشكل "فظيع" وهو يعض على فخذه.
وسارعت السلطات الإندونيسية إلى إطلاق عملية بحث واسعة عن المفقود، حتى تمت إعادة الجثمان إلى الأسرة من أجل دفنه.
وأوضحت السلطات أنها رصدت جرحًا غائرًا في فخذ الضحية؛ لكن الأنحاء الأخرى من جسمه لم تتضرر من جراء الوقوع بين فكي الحيوان.
وكانت السلطات قد نبهت الأهالي في الوقت السابق، إلى وجود أعداد كبيرة من التماسيح في النهر، ودعتهم إلى اتخاذ الحيطة.
23 إبريل 2019 - 18 شعبان 1440
11:42 AM
أسرته تمكنت من استعادة جثته
أظهر مقطع فيديو "مروع"، لقطاتٍ لتمساح ضخم يمسك جثة رجل بين فكيه، في أحد أنهار جزيرة سلاويسي الإندونيسية.
وظهر التمساح وهو يمسك رجلًا من فخذه في نهر موحل، ثم أخذ يسحبه وسط الماء؛ حسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
لكن الحيوان المفترس لم يلتهم جثة الرجل، حسب رواية عائلته التي تَمَكّنت من استخراجها ودفنها.
وكان الضحية دارلين أوتي، الذي يبلغ من العمر 30 عامًا، يغطس في نهر مالاوجي لإصلاح أنبوب تحت الماء، على مقربة من منزله في بلدة كيناباني، حين هاجمه الزاحف العملاق.
وحاولت شقيقة الضحية أن تقدم المساعدة من خلال سحب الأنبوب المستخدم للتنفس؛ لكنها لم تفلح في مهمة الإنقاذ.
وما إن قام التمساح بالانقضاض على الرجل حتى اختفى في أعماق النهر، وفي اليوم التالي، ظهر بشكل "فظيع" وهو يعض على فخذه.
وسارعت السلطات الإندونيسية إلى إطلاق عملية بحث واسعة عن المفقود، حتى تمت إعادة الجثمان إلى الأسرة من أجل دفنه.
وأوضحت السلطات أنها رصدت جرحًا غائرًا في فخذ الضحية؛ لكن الأنحاء الأخرى من جسمه لم تتضرر من جراء الوقوع بين فكي الحيوان.
وكانت السلطات قد نبهت الأهالي في الوقت السابق، إلى وجود أعداد كبيرة من التماسيح في النهر، ودعتهم إلى اتخاذ الحيطة.
، فيديو مروع.. رجل بين فكيْ تمساح ،
المصدر : الخليج 365
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