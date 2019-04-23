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كشفت شركة "تسلا" الأمريكية، المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية، عن تقنية جديدة يمكنها أن تُحوّل أي سيارة إلى سيارة ذاتية القيادة بلمسة واحدة فقط.
ونشر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، تقريرًا يشير فيه إلى تقنية "تسلا" الجديدة، خلال مشاركتها في حدث "أوتوموني داي" في مقر الشركة بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وأشارت "تسلا" إلى أن الرئيس التنفيذي للشركة "إيلون ماسك"، يسعى لأن يطبق تلك التقنية الجديدة على كل السيارات الكهربائية التابعة للشركة؛ في خطوة وُصفت بأنها محفوفة بالمخاطر.
وتعمل تلك التقنية الجديدة على وضع "رقاقة إلكترونية" جديدة، تعمل على تحسين عمل "الطيار الآلي" الخاص بتلك السيارات؛ ليتحول إلى سيارة "ذاتية القيادة".
وأوضحت "تسلا"، أن تلك الرقاقة الجديدة، أشبه بحاسب إلكتروني كامل، ويمكنه أن يتوافق مع كل أنواع السيارات الكهربائية الخاصة بنا، ويحولها إلى سيارات ذاتية القيادة.
وكان "ماسك" قد تَوَقّع أن تتمكن سياراة تسلا الجديدة من التعرف على إشارات المرور وإشارات التوقف والقيادة التلقائية، والعمل بصورة كاملة دون الحاجة إلى قائد سيارة خلال عام 2019.
بلمسة واحدة.. شركة أمريكية تحوّل سيارتك إلى "ذاتية القيادة"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-23
كشفت شركة "تسلا" الأمريكية، المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية، عن تقنية جديدة يمكنها أن تُحوّل أي سيارة إلى سيارة ذاتية القيادة بلمسة واحدة فقط.
ونشر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، تقريرًا يشير فيه إلى تقنية "تسلا" الجديدة، خلال مشاركتها في حدث "أوتوموني داي" في مقر الشركة بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وأشارت "تسلا" إلى أن الرئيس التنفيذي للشركة "إيلون ماسك"، يسعى لأن يطبق تلك التقنية الجديدة على كل السيارات الكهربائية التابعة للشركة؛ في خطوة وُصفت بأنها محفوفة بالمخاطر.
وتعمل تلك التقنية الجديدة على وضع "رقاقة إلكترونية" جديدة، تعمل على تحسين عمل "الطيار الآلي" الخاص بتلك السيارات؛ ليتحول إلى سيارة "ذاتية القيادة".
وأوضحت "تسلا"، أن تلك الرقاقة الجديدة، أشبه بحاسب إلكتروني كامل، ويمكنه أن يتوافق مع كل أنواع السيارات الكهربائية الخاصة بنا، ويحولها إلى سيارات ذاتية القيادة.
وكان "ماسك" قد تَوَقّع أن تتمكن سياراة تسلا الجديدة من التعرف على إشارات المرور وإشارات التوقف والقيادة التلقائية، والعمل بصورة كاملة دون الحاجة إلى قائد سيارة خلال عام 2019.
23 إبريل 2019 - 18 شعبان 1440
11:04 AM
"رقاقة إلكترونية" جديدة تعمل على تحسين عمل "الطيار الآلي"
كشفت شركة "تسلا" الأمريكية، المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية، عن تقنية جديدة يمكنها أن تُحوّل أي سيارة إلى سيارة ذاتية القيادة بلمسة واحدة فقط.
ونشر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، تقريرًا يشير فيه إلى تقنية "تسلا" الجديدة، خلال مشاركتها في حدث "أوتوموني داي" في مقر الشركة بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وأشارت "تسلا" إلى أن الرئيس التنفيذي للشركة "إيلون ماسك"، يسعى لأن يطبق تلك التقنية الجديدة على كل السيارات الكهربائية التابعة للشركة؛ في خطوة وُصفت بأنها محفوفة بالمخاطر.
وتعمل تلك التقنية الجديدة على وضع "رقاقة إلكترونية" جديدة، تعمل على تحسين عمل "الطيار الآلي" الخاص بتلك السيارات؛ ليتحول إلى سيارة "ذاتية القيادة".
وأوضحت "تسلا"، أن تلك الرقاقة الجديدة، أشبه بحاسب إلكتروني كامل، ويمكنه أن يتوافق مع كل أنواع السيارات الكهربائية الخاصة بنا، ويحولها إلى سيارات ذاتية القيادة.
وكان "ماسك" قد تَوَقّع أن تتمكن سياراة تسلا الجديدة من التعرف على إشارات المرور وإشارات التوقف والقيادة التلقائية، والعمل بصورة كاملة دون الحاجة إلى قائد سيارة خلال عام 2019.
، بلمسة واحدة.. شركة أمريكية تحوّل سيارتك إلى "ذاتية القيادة" ،
المصدر : الخليج 365
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