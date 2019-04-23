، "الخليج 365" تكشف حقيقة انخفاض أسعار السيارات.. و"أبو شوشة" ينفي: لا يوجد انخفاض حاليًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - أصحاب المعارض والوكالات يؤكدون: السوق في حالة ركود ومحاولات لتصريف الموجود

سجّلت أسعار السيارات في السوق السعودية انخفاضًا كبيرًا على السيارات اليابانية والأمريكية 6 و8 سلندر، وربطت مصادر في السوق الانخفاض إلى المتغيرات المحلية والعالمية على الساحة الاقتصادية، وحالة عزوف المواطنين عن الشراء، وركود واضح في معارض ووكلات السيارات المحلية أدى إلى محاولات بعض أصحاب معارض السيارات لتصريف الموجود في المعارض بأسعار أقل.

وبرغم أن التوقعات كانت تشير إلى تحسّن في مبيعات السيارات مع بدء قيادة المرأة للسيارة؛ إلا أن مغادرة الكثير من العمالة الوافدة، وانخفاض أسعار السيارات عالميًّا، وارتفاع سعر الصيانة وقطع الغيار، وزيادة كمية استهلاك الوقود، وكثرة الخيارات البديلة؛ ترك أثرًا على السيارات المستعملة.

ومن جانبه، قال رئيس اللجنة الوطنية للسيارات بمجلس الغرف السعودية، فيصل أبوشوشة لـ"الخليج 365": "لا أعتقد بانخفاض أسعار السيارات حاليًا، وعمومًا الأسعار متغيرة بشكل مستمر".

وبرغم أن السوق السعودية لا تزال هي أكبر سوق للسيارات في المنطقة؛ إلا أن بعض أصحاب معارض السيارات أكدوا لـ"الخليج 365" أن ما يحدث حاليًا من ركود يشير أن السوق بدء يعيد ترتيب توازنه بشكل طبيعي؛ لا سيما مع تقديم عروض تنافسية بين الوكالات لتصريف الموجود، وعدم وجود قوة شرائية في معارض السيارات، وعدم قدرة الوكالات الرئيسية على رفع أسعارها في الوقت الحالي؛ مشيرين إلى أن دخول المرأة في مجال قيادة السيارات لم يشكّل فارقًا كبيرًا على المبيعات، إضافة إلى رغبة الكثير من المواطنين المحافظة في على ما لديهم من سيارات، وعدم تغييرها بشكل دوري كما كان سابقًا؛ مما جعل السوق تعيش حالة من الركود.