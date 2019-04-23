زار وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، رجال الأمن الذين تعرضوا للإصابة أثناء تصديهم للهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي. والمصابون الثلاثة هم الرائد محمد علي محمد الشهري، والرقيب عبدالعالي رجاء عبدالعالي المطيري، والعريف ذعار سمران بن دخيل العوفي.
ونقل الأمير عبدالعزيز للمصابين تمنيات ودعوات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بأن يمن الله عليهم بالشفاء العاجل. واطمأن وزير الداخلية على الوضع الصحي لرجال الأمن المصابين والرعاية الطبية التي يتلقونها في مستشفى قوى الأمن بالرياض.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو والصور: وزير الداخلية يزور رجال الأمن الذين أُصيبوا أثناء تصديهم للهجوم الإرهابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.