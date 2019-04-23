أكدت سفارة المملكة لدى جمهورية الفلبين أن المواطنين السعوديين في الفلبين لم يتعرضوا لأي أذى جراء الزلزال الذي ضرب عدد من مدن الفلبين.
وأوضحت في تغريدة عبر حسابها في «تويتر»، اليوم (الإثنين)، أن السفارة لم تتلق أي بلاغ من قبل المواطنين سوى استفسارات حول الزلزال، وترجو من الله العلي القدير أن يحفظ الجميع من كل مكروه.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد “زلزال الفلبين”.. سفارة المملكة: السعوديون بخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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