بعد “زلزال الفلبين”.. سفارة المملكة: السعوديون بخير

أكدت سفارة المملكة لدى جمهورية الفلبين أن المواطنين السعوديين في الفلبين لم يتعرضوا لأي أذى جراء الزلزال الذي ضرب عدد من مدن الفلبين.

وأوضحت في تغريدة عبر حسابها في «تويتر»، اليوم (الإثنين)، أن السفارة لم تتلق أي بلاغ من قبل المواطنين سوى استفسارات حول الزلزال، وترجو من الله العلي القدير أن يحفظ الجميع من كل مكروه.