السودان هذا الصباح: السعودية تقول أنها لن تتأخر عن دعم السودان

السودان هذا الصباح حيث أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان السيد علي حسن جعفر، أن المملكة لم ولن تتأخر عن دعم أشقائها في السودان، مشيراً إلى أن الوقوف إلى جانبه ودعم مسيرة التحول فيه يمليه الواجب وروابط الدين والمصير المشترك ، وأضاف أن السودان يستحق المزيد من دعم الأشقاء والأصدقاء.

وقال السفير السعودي في تصريحات لوكالة السودان للأنباء اليوم إن الدعم السعودي الإماراتي للسودان غير مستغرب ويأتي تعزيزا لعلاقات الإخاء الراسخة مع الأشقاء في السودان الشقيق، مبيناً أن الدعم جاء أيضا إسناداً لجهود المجلس العسكري الرامية لتثبيت دعائم الاستقرار.

وتوقّع سفير خادم الحرمين الشريفين، أن يتواصل دعم الأشقاء في المملكة التي أكدت بوضوح تام تأييدها لما ارتآه الشعب السوداني حيال مستقبله، وقال إنهم يعملون بهمة عالية لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين لخدمة السودان وشعبه في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الشعب السوداني.