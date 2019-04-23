إنجازٌ طبيٌ جديد للعيون بمدينة سلطان الطبية العسكرية

في إنجاز طبي جديد لمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض تمكن فريق طبي بقسم طب وجراحة العيون مؤخرًا بإجراء عملية زراعة غشاء بطانة القرنية (DMEK) لثمانية مرضى تكللت جميعها بفضل الله بالنجاح.

وأوضحت الدكتورة عنود بنت فيصل الساعاتي استشارية طب وجراحة العيون رئيسة شعبة الشدفة الأمامية بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية أن هذه العملية تجرى للمرضى الذين يعانون من تهتك أو ضعف في خلايا بطانة القرنية نتيجة التعرض لإصابات، أو بسبب المرض الوراثي (اعتلال بطانة القرنية)، أو إجراء عمليات سابقة في العيون، بالإضافة إلى شيخوخة القرنية.

وأكدت الدكتورة الساعاتي أن المدينة الطبية تعد سباقة في إنجازها على مستوى المملكة كون العملية من أحدث العمليات الجراحية الحديثة والتي تتطلب الدقة والمهارة العاليتين في تحضير قرنية المتبرع وتحضير قرنية المريض المستفيد، حيث تعتبر هذه الجراحات تطوراً للجراحات السابقة التي يتم إجراؤها في المدينة الطبية ولها مميزات أعلى وفترة نقاهة أقصر وأكثر ضمانًا للتحسن من مثيلتها الأقل تطورًا.