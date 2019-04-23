«الأرصاد»: أمطار رعدية على نجران وغبار على الرياض والباحة وعسير

أصدر مركز الإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات متقدمة لمناطق عسير والرياض والباحة، وتنبيهًا آخر لمنطقة نجران، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وأوضح المركز في التنبيه المتقدم لمنطقة عسير أنها تشهد استمرار النشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وإلى شبه انعدام للرؤية الأفقية.

وتشمل الحالة بيشة وتثليث وخميس مشيط وأبها وسراة عبيدة وظهران الجنوب وأحد رفيدة والنماص وبلقرن والحرجة والمجاردة وألمع والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 23.45 من مساء الإثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الثلاثاء.

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أما منطقة الباحة فتشهد استمرار النشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وشبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة وبلجرشي والمخواة والعقيق وغامد الزناد والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 23.55 من مساء الإثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الثلاثاء.

وأصدر المركز تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الرياض بأنها تشهد استمرار النشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وإلى شبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة وادي الدواسر والسليل والمجاردة وألمع والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 23.45 من مساء الإثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الثلاثاء.

وذكر المركز أن منطقة نجران تشهد استمرار هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل الحالة ثار وبدر الجنوب وخباش والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 23.35 من مساء الإثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الثلاثاء.

كما أصدر الإنذار المبكر تحذيرًا لمنطقة نجران من أنها تشهد استمرار انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية، وتشمل الحالة شرورة ونجران والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 01.10 بعد منتصف ليل الإثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من فجر الثلاثاء.