بالصور .. أمير منطقة الرياض يفتتح برج مصرف الراجحي

افتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء الإثنين، برج مصرف الراجحي.

وأعرب أمير الرياض في تصريح صحفي عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة قائلا: «هذا المحفل الرائع الذي ينم عن صدق العمل وجودته والأمانة والإخلاص في إنشائه ليس في إنشاء المبنى وإنما إنشاء العمل … مصرف الراجحي المعروف بالدقة والأمانة والإنجاز الجيد وهذا شيء نفخر به جميعًا» .

وأضاف أمير الرياض: «يتميزون في عالم المال كمعرفة.. كدقة.. كتواصل، والوصول إلى أماكن بعيدة في تغطيتهم للمملكة كافة، فهذه الأمور يجب أن نشكرهم عليها ونقدر للأخ عبدالله الراجحي دوره الذي يقوم فيه وأرجو إن شاء الله أن يوفقوا في ظل القيادة الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله-، وأتمنى إن شاء الله لوطننا دائمًا السؤدد والبروز في كل المجالات».

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من جهته، قدم رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي عبدالله بن سليمان الراجحي جزيل شكره وامتنانه لأمير منطقة الرياض على تشريفه حفل الافتتاح ، مبينًا مسيرة المصرف على مدى الستة عقود وشواهدها على عصور التنمية في المملكة.

ولفت الراجحي إلى تطبيق مفهوم بيئة العمل في البرج واستخدام أحدث النظم التقنية وتجاوز الإمكانيات التقليدية إلى شمولية في البيئة وترشيد المياه والكفاءة الوظيفية.

وتضمن الحفل عرضًا مرئيًا عن البرج ومميزاته وخصائصه.

وفي ختام الحفل تسلم أمير منطقة الرياض هدية تذكارية بهذه المناسبة.