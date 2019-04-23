السعودية اليوم / جهاز الشرطة الخليجية يختتم الاجتماع التحضيري الثاني لاستكمال العملية الأمنية المشتركة لمكافحة الجرائم



أبوظبي 18 شعبان 1440 هـ الموافق 23 إبريل 2019 م واس

اختتم جهاز الشرطة الخليجية اليوم, أعمال الاجتماع التحضيري الثاني لاستكمال العملية الأمنية المشتركة لمكافحة الجرائم، الذي استمر يومين في مقر جهاز الشرطة الخليجية بأبوظبي، بمشاركة عدد من دول مجلس التعاون والمملكة المغربية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الإنتربول).

وبدأ الاجتماع بكلمة من مدير جهاز الشرطة الخليجية العقيد مبارك سعيد الخييلي ، أكد فيها على أهمية التعاون والتنسيق في تنظيم العمليات الجنائية المشتركة بين الدول لما له الأثر الكبير والفعال في مكافحة الجرائم، موضحا أن الجهاز على أكمل الاستعداد والجاهزية لتنظيم العمليات الجنائية المشتركة مع جميع الدول الراغبة في ذلك.

في حين عبرت الدول المشاركة عن شكرها وتقديرها للنتائج الإيجابية التي أسفرت عن العملية الجنائية المشتركة في المرحلة الأولى, وتتطلع إلى الاستمرار والدعم لحين الانتهاء من العملية بأكملها وملاحقة الجناة.

من جهة أخرى أبدى وفد المملكة المغربية شكره وتقديره لدعوة جهاز الشرطة الخليجية، وأكد على رغبة و جاهزية الجهات المختصة في المملكة المغربية للتنسيق والتعاون في سبيل مكافحة الجرائم والوصول إلى أهداف العملية الأمنية المشتركة.

وأشاد وفد المنظمة الدولية للشرطة الجنائية بحرص جهاز الشرطة الخليجية على تحقيق الهدف الاستراتيجي في تبادل المعلومات بين المنظمات الدولية والإقليمية سعياً لمكافحة الجرائم وملاحقة الجناة.

ويأتي هذا الاجتماع تمهيداً للبدء بالمرحلة الثانية للعملية الأمنية المشتركة والمقترح عقدها بالربع الأخير من عام 2019م .

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10:15ت م

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