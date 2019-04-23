السعودية اليوم / السديس يدشّن برامج الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية لشهر رمضان المبارك



مكة المكرمة 18 شعبان 1440 هـ الموافق 23 إبريل 2019 م واس

دشّن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم، برامج الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية والإدارات التابعة لها لموسم رمضان المبارك، بحضور مدير إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام ماجد بن صالح السعيدي.

وأوضح السعيدي أن البرامج العملية والتوجيهية التي ستنفذها إدارة التوجيه خلال شهر رمضان لهذا العام تبلغ (١١٨) برنامجاً, مبيناً أن ذلك يأتي لتقديم أفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- لتذليل السبل في راحة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

كما دشّن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي برنامج سلسلة محاضرات "رمضان مسائل وأحكام" وهو أحد برامج إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام، التي يبلغ عددها 51 محاضرة.

وحث الشيخ السديس الجميع على بذل الجهود لإنجاح هذا البرنامج التوجيهي لخدمة الزوار والمعتمرين وتقديم أرقى الخدمات لهم.

// انتهى //

10:15ت م

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