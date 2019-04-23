السعودية اليوم / زلزال بقوة 6,4 درجات يضرب جنوب الفلبين



مانيلا 18 شعبان 1440 هـ الموافق 23 إبريل 2019 م واس

ضرب زلزال بقوة 6,4 درجات على مقياس ريختر مناطق جنوب الفلبين اليوم، يأتي ذلك بعد يوم واحد على زلزال ضرب شمال البلاد .

وأوضح مركز المسح الجيولوجيي الأمريكي أن الزلزال ضرب جزيرة سامار في الفلبين .

ولم ترد بعد تقارير عن وقوع ضحايا أو أضرار.

// انتهى //

09:54ت م

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