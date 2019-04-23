اقتصادي / المؤشر الياباني يرتفع 0.11% في بداية التعامل بطوكيو



طوكيو 18 شعبان 1440 هـ الموافق 23 إبريل 2019 م واس

ارتفع المؤشر القياسي الياباني في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وزاد المؤشر 0.11 في المئة إلى 22241.74 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.13 في المئة إلى 1620.72 نقطة.

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06:29ت م

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