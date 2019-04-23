شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن شاهد قائد مدرسة يودع طلابه على طريقته الخاصة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:29 صباحًا, 23 أبريل 2019 م ودع قائد مدرسة بإحدى المدارس التابعة لمنطقة عسير بطريقة جديدة وهي عبارة عن تقدمه لطلابه بالعرضة الجنوبية ملقيا لهم قصيدة خاصة بهذه المناسبة الختامية في اخر العام لاقت مشاركته لطلابه استحسان الطلاب وذويهم مشدين بما قدم خلال مسيرتهم التعليمية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | شاهد قائد مدرسة يودع طلابه على طريقته الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.