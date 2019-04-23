شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في الفلبين: لم يتعرض أى سعودي لأذى بسبب الزلزال والان نبدء بالتفاصيل

أكدت سفارة المملكة لدى جمهورية الفلبين بأن المواطنين السعوديين في الفلبين لم يتعرضوا لأي أَذىً جراء الزلزال الذي ضرب عدد من مدن الفلبين.

وقالت السفارة في بيان صدر عنها أنها لم تتلق أي بلاغات من قبل المواطنين سوى استفسارات حول الزلزال.