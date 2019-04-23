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شكرا لقرائتكم زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب جنوب الفلبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب جنوب الفلبين
متابعات الخليج 365 - متابعة
ضرب زلزال بقوة 6,4 درجة على مقياس ريختر مناطق جنوب الفلبين صباح اليوم الثلاثاء، يأتي ذلك بعد يوم واحد على زلزال ضرب شمال البلاد .
وأوضح مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أن الزلزال ضرب جزيرة سامار في الفلبين.
ولم ترد بعد تقارير عن وقوع ضحايا أو أضرار جراء الزلزال.
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