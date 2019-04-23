تنبيه لأهالي نجران.. عاصفة ترابية تحجب الرؤية الأفقية

2019-04-23

متابعات الخليج 365 - نجران

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من استمرار انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية، على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظة شروره والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الساعة الـ 1 ظهراً.

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ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة، متمنيةً السلامة للجميع.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق( الشرقية ،نجران ، الرياض ، مكة المكرمة ،المدينة المنورة) و سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان ، عسير ، الباحة ،الطائف).