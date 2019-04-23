مشهد مذهل للحظة بزوغ القمر من خلف جبل النور

2019-04-23

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

وثق مقطع فيديو متداول، مشهدًا رائعاً لبزوغ القمر من خلف قمة جبل النور في مكة المكرمة.

Advertisements

وظهر القمر في المقطع، الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدرًا منيرًا من خلف الجبل.

ويقع جبل النور شمال شرق المسجد الحرام، ويبلغ ارتفاعه 642 مترًا، ، وسُمي بهذا الاسم لظهور أنوار النبوة فيه.