تنبيه عاجل: رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الباحة

جدة - عمرو شويل الباحة- الخليج 365:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، وبلجرشي, وغامد الزناد, وبني حسن, والمخواة والأجزاء المجاورة, تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع إلى إتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.