الان تتابع وظائف برواتب حتى 10.000 ريال لحديثي التخرج والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أعلنت شركة الاتصالات المتكاملة بالتعاون البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عن توفر 26 وظيفة شاغرة للرجال من خلال برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب والشبكات والاتصالات، للعمل بالشركة بمدينة الرياض.

وقالت أن الوظائف المتاحة تفاصيلها كالأتي:

مهندس تقنية المعلومات (عدد 13 وظيفة – تخصص علوم الحاسب).

مهندس تقنية المعلومات (عدد 13 وظيفة – تخصص الشبكات والاتصالات).

ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات المشار إليها أعلاه ولا يشترط وجود خبرة سابقة.

ضوابط استحقاق الدعم: أن يكون المرشح سعودي الجنسية وألا يقل عمر المرشح عن 20 سنة ولا يزيد عن 40 سنة وألا يكون المرشح يعمل في القطاع الخاص أو الحكومي أو صاحب عمل.

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ألاّ يكون المرشح طالبًا منتظمًا في جهة تعليمية أو تدريبية أن يتم تسجيل المرشح في نظام التأمينات الاجتماعية، على ألا يقل الراتب المسجل بالتأمينات عن الراتب المدعوم حسب آليات البرنامج.

الحد الأدنى لأجر الموظف المدعوم هو 4,000 ريال والحد الأعلى 10،000 ريال، ويستثنى من الحد الأعلى من تحقق له زيادة بالراتب بعد بدء الدعم، بحيث يستمر الدعم بدون تغيير في قيمته حتى انتهاء المدة.

أن يكون الموظف المدعوم من ضمن الفئات المستهدفة بالدعم وهم الباحثين عن العمل والمتعطلين عن العمل لمدة تزيد عن 90 يوم.

يمكن للموظف المدعوم استكمال مدة الدعم في نفس البرنامج في حال انتقاله لمنشأة أخرى وتوفر كافة ضوابط البرنامج لديه.

9. يمكن لمن تم دعمه في أي من برامج دعم التدريب والتوظيف بالصندوق سابقاً الاستفادة من البرنامج من خلال دعم التدريب 30% فقط.

أن تكون المهنة والمنشأة من ضمن المهن والقطاعات المشمولة بالدعم.

أن يتم الإعلان عن الوظيفة حسب ما يقرره الصندوق من إجراءات ويشمل ذلك المسمى والوصف الوظيفي.

أما الوصف الوظيفي فهو تطوير البنية الأساسية لشبكة تقنية المعلومات للنظم الجديدة وتحسين النظم الحالية، وجمع الاحتياجات وفهم المتطلبات وتصميم النظم.