شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة ترابية تضرب «نجران».. والأرصاد تنبه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (نجران)

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الثلاثاء)، من استمرار انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية، على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظة شروره والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الساعة الـ 1 ظهراً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة، متمنيةً السلامة للجميع.