انهيار أرضي في كولومبيا يصرع 17 شخصا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت الحكومة في كولومبيا عن ارتفاع عدد الضحايا في أعقاب الانهيار الأرضي الذي نجم عن هطول أمطار غزيرة إلى 17 قتيلا.

وقال جهاز إدارة الكوارث «يو إن جي آر دي» على تويتر، إن خمسة أشخاص أصيبوا وجرفت المياه ثمانية منازل في أحد الفصح في قرية بورتاتشويلو، بمحافظة كاوكا بجنوب غرب البلاد والتي تضررت بشدة.

ولا يزال هناك ما لا يقل عن 25 شخصا آخرين مطمورين تحت الوحل والحطام، حسبما ذكرت تقارير إعلامية محلية. وجرى نشر قوات عسكرية في المناطق المتضررة للمساعدة في جهود الإنقاذ.