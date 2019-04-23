زلزال قوي يضرب الفلبين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مانيلا

ضرب زلزال قوي شمال الفلبين أمس ما تسبب في حالة من الفزع وهروب السكان من منازلهم إلى الشوارع.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن التقدير الأولي يشير إلى أن قوة الزلزال بلغت 6,3 درجات، بينما قال خبراء الزلازل المحليون إن القياس الأولي أظهر أن قوته بلغت 5,7 درجات.

وكان مركز الزلزال في مدينة كاستيلجوس بإقليم زامباليس، شمال العاصمة مانيلا، وشعر به سكان العاصمة وأقاليم بامبانجا وبولاكان وكافيت المجاورة.