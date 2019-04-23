أمريكيان يواجهان الإعدام لتشييد منزل عائم في تايلاند

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل بدأت البحرية التايلاندية أمس في نقل منزل عائم سابق التجهيز قبالة ساحل جنوب جزيرة بوكيت، يمتلكه زوجان أمريكيان من أصل تايلاندي يواجهان عقوبة الإعدام على خلفية تشييد المنزل. وقالت البحرية إن جهود البحرية سوف تستغرق نصف يوم، حيث من المتوقع نقل المنزل للشاطئ.

ويشير وصف المنازل العائمة إلى المباني المقامة خارج أي أراض تمتلكها أي حكومة. وكان الأمريكي تشاد الوارتوسكي، 46 عاما، وشريكته سوبراني شيدا المنزل، وجرى اتهامهما بدعوة المواطنين للانضمام إليهما وإقامة منازل عائمة في مقطع فيديو، وانتهاك سيادة تايلاند عقب تشييد المنزل قبالة جزيرة بوكيت.