254 قتيلا في اشتباكات ليبيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات العاصمة طرابلس إلى 254 قتيلا و1228 جريحا، بالإضافة إلى نزوح 30.000 شخص.

وأوضحت أنها تعمل مع شركائها للتأكد من أن الأشخاص الذين فروا من منازلهم يمكنهم الحصول على الرعاية الطبية، مشيرة إلى أن أحد موظفي منظمة الصحة العالمية قام يوم أمس السبت بتقييم احتياجات المرافق الصحية التي تخدم النازحين.

وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا قال إنه تلقى 1.400 طلب للإجلاء من المناطق المتضررة من النزاع، 60% منها لم يتم الاستجابة لها، موضحا أن 16.5000 حصلوا على أحد أشكال المساعدات الإنسانية، وأن إجمالي المتطلبات المالية لطرابلس بلغ 10.2 ملايين دولار.