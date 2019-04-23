ارتفاع حوادث الانتقام من عوائل داعش بالعراق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ الموصل

كشف قاضٍ عراقي عن وقوع عشرات الحوادث الانتقامية ضد عوائل عناصر تنظيم داعش الإرهابي الذين تسببوا بقتل المئات في الموصل.

وقال القاضي في المحكمة الجنائية في نينوى وعد الله الخفاف، «إن الحوادث الجنائية ضد عوائل داعش ارتفعت، وقد نظرت المحكمة الجنائية قبل أيام دعوى قتل أم أحد أفراد عصابات داعش وشقيقته من قبل أحد المتضررين، حيث اقتحم منزلهما في حي الحدباء وقتلهما معا في الحال، وتم القبض عليه في وقت لاحق».

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وأضاف «أن أم أحد أفراد داعش تعرضت للقتل، على يد متضررين أيضا، بعد أن أقدم شقيقان كان عناصر التنظيم قد أعدموا والدهما المنتسب في الجيش العراقي السابق بالقرب من منزلهم في منطقة النور شرق الموصل، وتم القبض على الجناة أيضا».

وتابع الخفاف أنه «تم القبض على أحد الأشخاص بعد قتله لشقيقة داعشي، خلال عودتها من المدرسة بسلاح كاتم للصوت انتقاما لمقتل زوجته وأطفاله على يد التنظيم».

وأصدر مجلس قضاء الموصل في وقت سابق تعليمات بنقل «عوائل داعش» إلى مخيمات، خشية حدوث عمليات ثأر عكسي ضدهم من قبل المواطنين المتضررين فضلا عن «إعادة تأهيلهم نفسيا وفكريا ودمجهم بالمجتمع بعد التأكد من استجابتهم للتأهيل».