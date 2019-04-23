3 آلاف نازح يغادرون الأردن إلى حمص

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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غادر أكثر من 3 آلاف نازح مخيم الركبان قرب الحدود السورية الأردنية، وتوجهوا إلى مدينة حمص وسط سوريا.

وقال مصدر في محافظة حمص «وصل أمس إلى معبر جليغم في ريف حمص الشرقي، أكثر من 3 آلاف شخص، وجهزت المحافظة لهم حافلات لنقلهم إلى مراكز إيواء موقتة في مدينة حمص لحين نقلهم إلى بلداتهم وقراهم».

وأضاف المصدر «غادر نحو 7 آلاف شخص منذ شهر مخيم الركبان، رغم منع القوات الأمريكية الموجودة في قاعدة التنف الأهالي من المغادرة، والتوجه إلى محافظة حمص رغم الظروف الإنسانية السيئة».