قتيلان وعشرات المصابين في زلزال الفلبين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ مانيلا صرح مسؤولون محليون بأن شخصين على الأقل لقيا حتفهما وأصيب العشرات من جراء زلزال بقوة 6.1 درجات ضرب شمال الفلبين أمس. وقالت ليليا باينيدا حاكمة إقليم بامبانجا، إن طفلة وجدتها لقيتا حتفهما، جراء انهيار جدار عليهما في بلدة لوباو بالإقليم الواقع شمال مانيلا الذي تضرر من الزلزال وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي. وأصيب ما لا يقل عن 20 شخصا بعد انهيار مبنى من أربعة طوابق به متجر في الطابق السفلي في بلدة بوراك المجاورة بالإقليم نفسه، وذكرت باينيدا أنه يعتقد أن عددا غير معروف من الأشخاص محاصرون في المبنى، وتم نشر قوات إنقاذ، فيما يقول شهود عيان إنهم يسمعون أصوات صراخ من بين الأنقاض.



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