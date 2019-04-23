"المنيع": لا يلزم المعدد إبلاغ زوجته الأولى.. "كتمان" زواجه تقليل للخلافات العائلية

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

أفتى المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، أنه لا يلزم الزوج المعدد إبلاغ الزوجة الأولى بالزواج من ثانية، مرجعًا فضيلته عدم لزوم ذلك إن كان يعتقد أن في كتمانه عن زوجته أمر زواجه تقليلاً للمشاكل والخلافات العائلية.

وقال في رده اليوم ضمن برنامج "فتاوى" على القناة السعودية الأولى، عن حكم من أراد أن يعدد بالزواج أو يتزوج زوجة ثانية: هل يلزمه أن يبلغ الزوجة الأولى؟ فكان رده: "لا يلزمه ذلك، لا يلزمه أن يبلغها إن كان قد رأى أن من أسباب تقليل مشاكله كتمانه عنها، فله ذلك".

وأضاف: "وهذا –أي إبلاغ الزوجة الأولى وإخبارها بالزواج من ثانية- ليس من قبيل إعلان النكاح؛ لأن إعلان النكاح يتحقق بشاهدين، وقد تم جميع ما يتعلق بسلامة هذا العقد، إلا أنها لم تعلم، فليس لازمًا أن تعلم".

وفي ختام السؤال علق "المنيع" ضاحكًا على مداعبة المذيع للسائل "لكن يبدو أنه خوّاف"، بالقول: "الخوف فيه منجاة"!