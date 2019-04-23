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كشفت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، أنها تنوي اقتحام موقع التواصل المصور "إنستغرام".
وقالت مديرة الاستخبارات الأمريكية، جينا هاسبل، في تصريحات نقلها موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص: إن CIA قررت أن تطلق ثالث حساب لها على مواقع التواصل عبر "إنستغرام" بعد حسابيْها على "فيسبوك" و"تويتر".
وأشارت "هاسبل" إلى أن ذلك سيكون بالتعاون مع إدارة "إنستغرام"؛ بحسب قولها في تصريحات أمام حشد من الطلاب في جامعة "أوربورن" الأمريكية.
وعللت مديرة الاستخبارات الأمريكية ذلك، بأنها ستكون من أجل تقديم خدمة صور مميزة إلى كل من يتعاون معنا، من دون أن تفسر ذلك الأمر أو توضّح الغرض منه.
من جانبه، قال المتحدث باسم "إنستغرام" المملوكة لشركة "فيسبوك": إنه بالفعل يعمل فريق من الموقع مع فريق من CIA؛ من أجل إطلاق الحساب الخاص بالوكالة الاستخباراتية.
وتابع قائلًا: "الاستخبارات الأمريكية، مثلها مثل العديد من الشركاء، ونحن نقدم لهم الخدمات وأفضل الممارسات والتوجيه".
الاستخبارات الأمريكية تقتحم "إنستغرام".. ما السبب؟صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-23
كشفت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، أنها تنوي اقتحام موقع التواصل المصور "إنستغرام".
وقالت مديرة الاستخبارات الأمريكية، جينا هاسبل، في تصريحات نقلها موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص: إن CIA قررت أن تطلق ثالث حساب لها على مواقع التواصل عبر "إنستغرام" بعد حسابيْها على "فيسبوك" و"تويتر".
وأشارت "هاسبل" إلى أن ذلك سيكون بالتعاون مع إدارة "إنستغرام"؛ بحسب قولها في تصريحات أمام حشد من الطلاب في جامعة "أوربورن" الأمريكية.
وعللت مديرة الاستخبارات الأمريكية ذلك، بأنها ستكون من أجل تقديم خدمة صور مميزة إلى كل من يتعاون معنا، من دون أن تفسر ذلك الأمر أو توضّح الغرض منه.
من جانبه، قال المتحدث باسم "إنستغرام" المملوكة لشركة "فيسبوك": إنه بالفعل يعمل فريق من الموقع مع فريق من CIA؛ من أجل إطلاق الحساب الخاص بالوكالة الاستخباراتية.
وتابع قائلًا: "الاستخبارات الأمريكية، مثلها مثل العديد من الشركاء، ونحن نقدم لهم الخدمات وأفضل الممارسات والتوجيه".
23 إبريل 2019 - 18 شعبان 1440
09:47 AM
ثالث حساب لها على مواقع التواصل بعد "فيسبوك" و"تويتر"
كشفت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، أنها تنوي اقتحام موقع التواصل المصور "إنستغرام".
وقالت مديرة الاستخبارات الأمريكية، جينا هاسبل، في تصريحات نقلها موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص: إن CIA قررت أن تطلق ثالث حساب لها على مواقع التواصل عبر "إنستغرام" بعد حسابيْها على "فيسبوك" و"تويتر".
وأشارت "هاسبل" إلى أن ذلك سيكون بالتعاون مع إدارة "إنستغرام"؛ بحسب قولها في تصريحات أمام حشد من الطلاب في جامعة "أوربورن" الأمريكية.
وعللت مديرة الاستخبارات الأمريكية ذلك، بأنها ستكون من أجل تقديم خدمة صور مميزة إلى كل من يتعاون معنا، من دون أن تفسر ذلك الأمر أو توضّح الغرض منه.
من جانبه، قال المتحدث باسم "إنستغرام" المملوكة لشركة "فيسبوك": إنه بالفعل يعمل فريق من الموقع مع فريق من CIA؛ من أجل إطلاق الحساب الخاص بالوكالة الاستخباراتية.
وتابع قائلًا: "الاستخبارات الأمريكية، مثلها مثل العديد من الشركاء، ونحن نقدم لهم الخدمات وأفضل الممارسات والتوجيه".
، الاستخبارات الأمريكية تقتحم "إنستغرام".. ما السبب؟ ،
المصدر : الخليج 365
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