، التنبيهات تغزو خريطة #الإنذار_المبكر.. 12 منطقة ما بين الغبار والأمطار ،

محمد بن مسعود - الدمام - حالات مناخية متفاوتة تشمل عدة محافظات بالمناطق وتستمر حتى مساء اليوم

أصدرت #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، عدة تنبيهات صباحية اليوم الثلاثاء لمناطق: (الحدود الشمالية، والجوف، والرياض، والمنطقة الشرقية، وحائل، والقصيم، وتبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان)، من حالة تدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية بسبب الضباب ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة وتشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة.

وفي تنبيهين متقدمين لمنطقة الرياض والمنطقة الشرقية، وصفت الأرصاد حالة التنبيه بأنها تتمثل في نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تؤدي لشبه انعدام في الرؤية الأفقية، تشمل في الأولى: (الخرج، والرياض، والدرعية، والأفلاج، وحريملاء، والأجزاء المجاورة)؛ فيما تشمل في الشرقية: (الأحساء، والدمام، والخبر، والجبيل، وحفر الباطن، والبقيق، والنعيرية، والمناطق المجاورة)، وتبدأ مع السادسة صباحًا حتى السادسة مساء بالمنطقتين.

ونبّهت الأرصاد كلًّا من الحدود الشمالية وحائل والقصيم وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة من حالة نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي لشبه انعدام في الرؤية الأفقية، تشمل في الحدود الشمالية: (عرعر، وطريف، ورفحاء، والأجزاء المجاورة لها)، وفي حائل: (حائل، وبقعاء، والشنان، والغزالة، والأجزاء المجاورة)، وفي القصيم: (بريدة، وعنيزة، والرس، والبدائع، والمذنب، والخبراء، وعيون الجواء، وعقلة الصقور، والشماسية، والأجزاء المجاورة)، وفي تبوك تشمل: (تبوك، وتيماء، وضباء، والوجه، والبدع، وما جاورها)، وشملت في المدينة المنورة: (العلا، وخيبر، والمدينة المنورة، وينبع، والعيص، وبدر الذهب، والحناكية، ووادي الفرع، وما جاورها)، وشملت في مكة المكرمة: (الليث، والقنفذة، والأجزاء المجاورة).

وتمتد الحالة من السادسة صباحًا بكل المناطق إلى السادسة مساء في نفس اليوم الثلاثاء.

ونبّهت الهيئة منطقةَ الجوف من نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تحد من الرؤية الأفقية، مع تواجد تشكيلات من السحب المنخفضة ومتوسطة الارتفاع قد تهطل منها أمطار على الأجزاء الشمالية للمنطقة، تشمل: (سكاكا، ودومة الجندل، والقريات، وطبرجل، والأجزاء المجاورة)؛ بدءًا من السادسة صباحًا وحتى السادسة مساء.

وفي تنبيه آخر لمنطقتيْ الباحة وعسير، جاءت الحالة بهطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، كما صدر تنبيه لمنطقة جازان لحالة نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية وهطول أمطار رعدية خاصة على مرتفعات المنطقة، تشمل في الباحة: (بلجرشي، والباحة، والقرى، والمندق، وعامد الزناد، والأجزاء المجاورة)؛ فيما تشمل في عسير: (خميس مشيط، وتثليث، وأبها، وبيشة، وسراة عبيدة، والربوعة، وظهران الجنوب، وأحد رفيدة، والنماص، وبلقرن، والحرجة، والمجاردة، وألمع، والمناطق والأجزاء المجاورة)، تبدأ الحالات في المناطق جميعًا في الحادية عشرة صباح اليوم، وتنتهي مع السابعة مساء.