شكرا لقرائتكم خبر عن 8 نصائح لتحقيق أفضل النتائج في الاختبارات والان نبدء بالتفاصيل

يقدم الخبراء عددا من النصائح للطلبة والطالبات من أجل التغلب على القلق و التحصيل الجيد وتحقيق أفضل النتائج فى الاختبارات خلال هذه الايام ..من هذه النصائح 1-الدراسة والتحضير المناسب 2-التحضير النفسي لكيفية الاجابة وتوفير الوقت 3-التغذية الجيدة للحصول عل تفكير سليم 4-تجنب الدراسة والتحصيل في اليوم الأخير Advertisements 5-ممارسة الرياضة لمحارية القلق 6-الابتعاد عن كل ما يثير الأعصاب 7-تجنب السهر واعطاء الجسم حقه من الراحة 8-البدء بالأسئلة السهلة لكسب الوقت

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