فيديو وصور.. هند الزاهد وكيل الخدمة المدنية.. خبرات إدارية وانطلاقة نحو تمكين المرأة

2019-04-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

تُعد سيدة الأعمال هند الزاهد الحاصلة على ماجستير في إدارة الأعمال، من الكفاءات النسائية الوطنية في مجال الإدارة.

وتمتد خبرة هند الزاهد، لأكثر من 18 عاماً في المجال الإداري شغلت فيها عضوية المجلس التوجيهي لعمل المرأة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

صدر قرار من قبل وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان في 1 / 4 / 2019 بتعيينها في منصب وكيلة وزارة الخدمة المدنية.

خبرات إدارية

عملت هند الزاهد مستشاراً للتطوير الإداري لتمكين المرأة في شركة أرامكو السعودية.

كما كانت هند الزاهد عضواً في عدة لجان استشارية منها جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، وجامعة الملك فيصل بالأحساء.

وشغلت هند الزاهد أيضاً منصب عضو مجلس مديري شركة مطارات الدمام.

Advertisements

حصلت وكيلة وزارة الخدمة المدنية لشؤون المرأة على ماجستير إدارة الأعمال عام 2007 بعد أن عملت مديراً للمبيعات في شركة الخليج بين عامي 2002 و2006.

وكذلك الشريك المؤسس لشركة زهاء العربية للتجارة لقرابة 7 سنوات، كما أنها كانت تعمل مدير مركز سيدات الأعمال في غرفة الشرقية، منذ 12 عاماً، وكذلك شغلت منصب عضو مجلس إدارة في عدد من الشركات.

عملت الزاهد عضواً في المجلس الاستشاري لجامعة الملك فيصل إلى جانب جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، كما أنها كانت عضواً في المجلس التوجيهي لعمل المرأة في وزارة العمل، وأيضاً مستشاراً للتطوير الإداري لتمكين المرأة في شركة أرامكو.

انطلاقة نحو تمكين المرأة

ويعد تعيين المرأة في هذا المنصب الرفيع في وزارة الخدمة المدنية بمثابة انطلاقة نحو تمكين المرأة في المجتمع.

ويحظى ملف تمكين المرأة من وظائف الخدمة المدنية في كافة الجهات الحكومية باهتمام كبير، ويعد إحدى المبادرات المهمة المسندة إلى وزارة الخدمة المدنية كأحد مستهدفات برنامج التحول الوطني.