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تحطم طائرة ركاب ومصرع جميع ركابها بولاية تكساس الأمريكية

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2019-04-23

تحطم طائرة ركاب ومصرع جميع ركابها بولاية تكساس الأمريكية

متابعات الخليج 365 - متابعة

قالت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية إن جميع الركاب لطائرة صغيرة الحجم لقوا مصرعهم إثر تحطمها قبيل هبوطها في مطار في وسط ولاية تكساس.

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وذكر المتحدث باسم إدارة الطيران الفدرالية لين لونسفورد أن الطائرة وهي من طراز Beechcraft BE58 سقطت على بعد حوالي 10 كيلومترات من مطار مدينة كيرفيل، الذي كان مقرراً أن تهبط فيه، ما أدى إلى مقتل الطيار وخمسة ركاب.

وأعلن المتحدث أن رحلة الطائرة التي كانت قادمة من مدينة هيوستن في تكساس لم تكن تجارية ، وأن سلطات الولاية أرسلت فريقاً من المجلس الوطني لسلامة النقل وهيئة الطيران الفدرالية ليقوم بإجراء تحقيق في الحادث.

 





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