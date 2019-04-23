القيادة تعزي رئيس جمهورية الكونغو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي، إثر غرق عبارة في بحيرة كيفو شرق جمهورية الكونغو وما نتج عنه من وفيات ومفقودين.

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وقال الملك سلمان: علمنا بنبأ غرق عبارة في بحيرة كيفو شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وما نتج عن ذلك من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وصادق المواساة.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء مماثلة لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي.

وقال ولي العهد: بلغني نبأ غرق العبارة في بحيرة كيفو شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة.