تعاون بين «نزاهة» وهيئة القضاء على الفساد بإندونيسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض

استقبل رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» الدكتور خالد المحيسن، بمكتبه بمقر الهيئة في مدينة الرياض اليوم، رئيس هيئة القضاء على الفساد بجمهورية إندونيسيا أجوس راهاردجو، والوفد المرافق له.

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وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث مجالات التعاون المقترحة بين الهيئتين وآليات تعزيزها.

واطلع رئيس هيئة القضاء على الفساد على أهم الإجراءات والمبادرات، التي تقوم بها الهيئة في مجال تعزيز النزاهة وإشاعة الشفافية ومكافحة الفساد، كما استمع إلى التجربة الإندونيسية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

ويأتي هذا اللقاء تنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئتين في عام 2016م، للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجال حماية النزاهة وتعزيز إشاعة الشفافية ومكافحة الفساد