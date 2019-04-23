تعيين 5 أعضاء في هيئة المحامين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض

أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني قرارا بتعيين 5 أعضاء في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين للدورة الثانية.

ويأتي هذا القرار في سياق التأسيس المرحلي للهيئة إلى حين توفر شرط الترشيح المنصوص عليه في تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، وهو انتظام المرشح في دفع رسوم العضوية المقررة لمدة ثلاث سنوات.

وتضمن القرار تعيين كل من المحامين عبدالناصر السحيباني، ونزيه موسى، والدكتور علاء ناجي، والدكتور أسامة القحطاني، والدكتور أحمد الصقيه.