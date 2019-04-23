أمانة المدينة تستبعد الطلاب من قرعة توزيع المباسط بسوق المناخة والسقيفة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ المدينة المنورة

تشهد أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم، إجراء قرعة توزيع وتنظيم المباسط (للرجال) في سوق المناخة والسقيفة، وذلك بعد صدور التعليمات بشأن إعادة نقل المباسط السابقة إلى موقع بديل، فيما تجرى بعد غد القرعة للمباسط المخصصة للنساء.

وبينت أمانة المدينة أن الاشتراطات المتعلقة لإجراء القرعة التي ستجرى بمقر نادي الأمانة (مقابل محطة التلفزيون) بمنطقة آبار علي، تشمل إحضار المستندات اللازمة للمتقدمين والمتقدمات، وعدم أحقية الاعتراض على الموقع بعد إجراء القرعة، واستبعاد كل من لديه وظيفة حكومية أو خاصة أو سجل تجاري أو رخصة محل أو أي نشاط آخر أو عمالة تحت كفالته أو مهنته طالب، إضافة إلى استبعاد كل من يتبين أنه ليس له مبسط (سابق) في سوق المناخة والسقيفة قبل إخلاء الموقعين، بالنظر إلى أولوية أصحاب المباسط السابقة في المناخة والسقيفة.