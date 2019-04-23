البلدية تبدأ تحسين خدمات الطرق السريعة بافتتاح 4 محطات وقود نموذجية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية تحسين الخدمات المقدمة على الطرق السريعة بافتتاح 4 محطات وقود متطورة تطبق اللوائح والمعايير البلدية، منها 3 على طريق (الرياض - الدمام) السريع، والأخيرة على طريق القصيم المدينة المنورة.

ويأتي افتتاح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المساعد للشؤون الفنية المهندس إبراهيم الحميدان هذه المحطات في إطار برنامج شامل أعدته الوزارة لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية، ويهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة في تلك المحطات ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية في المدة المحددة بقرار مجلس الوزراء.

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وأوضحت الوزارة أن طريقي (الرياض - الدمام) و(القصيم - المدينة المنورة) يأتيان كأولوية ضمن 8 طرق إقليمية جرى تحديدها بناء على أهمية الطريق وكثافة مستخدميه، بالإضافة إلى ارتباط الطريق بالوصول للحرمين الشريفين.

وقالت إن عدد الشركات المؤهلة لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية بين مناطق ومدن المملكة المختلفة بلغ (17) شركة، بينها شركات عالمية، وفقا لأسس ومعايير وضوابط التأهيل المعتمدة، مؤكدة أنه يجري حاليا تأهيل عدد من الشركات المحلية والعالمية للدخول للسوق السعودي والاستثمار فيه.

وأشارت إلى أن دخول شركات عالمية ضمن الشركات المعتمدة يأتي في إطار سعي الوزارة إلى التوسع في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والمتمثلة في رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى المعدل العالمي 5.7%، مؤكدة أن الهدف من زيادة عدد الشركات المؤهلة هو إيجاد منافسة إيجابية بين الجهات المشغلة لهذه المواقع بتقديمها خدمات مميزة للمستفيدين وبجودة عالية، مشددة على ضرورة الاهتمام بجودة المنتج في كل المحطات، لضمان تقديم الخدمات المتميزة للمسافرين والعابرين لكل الطرقات الرابطة بين المدن والمحافظات.

خدمات المحطات المتطورة