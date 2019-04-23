تنموي إمارة مكة ومكتب المشاريع يدعمان قطاعات الأعمال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة
شهد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان توقيع مذكرة تفاهم بين مركز التكامل التنموي بإمارة مكة ومكتب المشاريع ذات الأولوية، لتقديم الدعم لقطاعات الأعمال وتذليل التحديات التي تواجهها، وتمكين وتطوير وتحفيز بيئة الاستثمار والأعمال في المنطقة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
وتنص الاتفاقية على تشارك الطرفين في وضع وتبني خطط عمل استراتيجية وتشغيلية تساعد في الوصول لأعلى درجات الأداء.
ويسعى الطرفان من خلال البرامج والمشاريع المشتركة إلى دعم ومتابعة توجه المملكة في تطوير وتحفيز بيئة الاستثمار والأعمال والمبادرات والمشاريع المتفق عليها بين الطرفين، واستفادة القطاع الخاص والجهات الاستثمارية في المنطقة من برامج المكتب.
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