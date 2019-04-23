السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل (واس) تمرين أسد الجنوب 3 المشترك الذي تنفذه القوات البرية الملكية السعودية، بمشاركة القوات الفرنسية‏، انطلق أمس في نسخته الثالثة بالمنطقة الشرقية، بهدف تبادل المعلومات وزيادة الخبرات بين قوات البلدين، والتركيز على تدريب القادة وهيئة الركن على التخطيط وعملية صنع القرار العسكري.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسد الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.