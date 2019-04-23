142 موقعا بالسوق الرمضاني بأبها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فهد الرياعي _ أبها

أنهت أمانة منطقة عسير أعمالها بمشروعها الموسمي لتنظيم السوق الرمضاني في أبها، وذلك بتجهيز 142 موقعا استعدادا لتوزيعها على المستفيدين.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن القرعة على المواقع التي جرى تخصيصها للمستفيدين بدأ توزيعها الأحد الماضي وتستمر حتى بعد غد، مشيرا إلى تهيئة المواقع المخصصة من خلال ترقيمها وتنظيمها وتوفير الاحتياجات الأساسية للمستفيدين منها.

وتعد هذه القرعة موسمية من كل عام لشهر رمضان المبارك على مشروع أمانة منطقة عسير الموسمي لتنظيم السوق الرمضاني بمنطقة عسير.